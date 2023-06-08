Ще плюс 730: Генштаб оновив дані про знищених окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 212 760 осіб, 3891 танка та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 08.06.2023 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 212 760 (+730) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3891 (+18),
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- бойових броньованих машин ‒ 7576 (+16),
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- артилерійських систем – 3668 (+28),
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- РСЗВ – 595 (+1),
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- засобів ППО ‒ 355 (+3),
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- літаків – 314 (+0),
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- гелікоптерів – 299 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3234 (+15),
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- крилатих ракет ‒ 1171 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 18 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 6384 (+35),
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- спеціальної техніки ‒ 500 (+8).
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Доповнення
Авіація ЗСУ завдала 23 удари по районах зосередження окупантів.