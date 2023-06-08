Еще плюс 730: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 212 760 человек, 3891 танка и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 08.06.2023 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 212 760 (+730) человек ликвидировано,
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- танков - 3891 (+18),
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- боевых бронированных машин - 7576 (+16),
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- артиллерийских систем – 3668 (+28),
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- РСЗВ – 595 (+1),
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- средств ПВО - 355 (+3),
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- самолетов – 314 (+0),
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- вертолетов – 299 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3234 (+15),
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- крылатых ракет - 1171 (+0),
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- кораблей/катеров - 18 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 6384 (+35),
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- специальной техники - 500 (+8).
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Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 23 удара по районам сосредоточения оккупантов.