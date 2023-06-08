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Авіація ЗСУ завдала 23 удари по районах зосередження росіян - Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 червня. УНН. Українська авіація за добу завдала 23 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Авіація ЗСУ завдала 23 удари по районах зосередження росіян - Генштаб

Цитата

"Авіація сил оборони за минулу добу завдала 23 удари по районах зосередження особового складу та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Минулої доби нашими захисниками було знищено 4 ворожих розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 5 складів боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси та 1 радіолокаційну станцію противника", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

У Генштабі додали, що протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок атак, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали й мирні люди.

Нагадаємо

Ворог обстріляв Українськ на Донеччині, внаслідок атаки загинули троє людей, серед них одна дитина.

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