Авіація ЗСУ завдала 23 удари по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Українська авіація за добу завдала 23 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Авіація сил оборони за минулу добу завдала 23 удари по районах зосередження особового складу та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника.
Минулої доби нашими захисниками було знищено 4 ворожих розвідувальних БпЛА.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 5 складів боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси та 1 радіолокаційну станцію противника", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
У Генштабі додали, що протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок атак, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали й мирні люди.
Нагадаємо
Ворог обстріляв Українськ на Донеччині, внаслідок атаки загинули троє людей, серед них одна дитина.