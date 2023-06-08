Авиация ВСУ нанесла 23 удара по районам сосредоточения россиян - Генштаб

Цитата

"Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 23 удара по районам сосредоточения личного состава и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

За прошедшие сутки нашими защитниками было уничтожено 4 вражеских разведывательных БпЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 пункта управления, 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 5 складов боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса и 1 радиолокационную станцию противника", - говорится в сообщении.

Дополнение

В Генштабе добавили, что за прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате атак, кроме разрушенной инфраструктуры, пострадали и мирные люди.

Напомним

Враг обстрелял Украинск в Донецкой области, в результате атаки погибли три человека, среди них один ребенок.