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Ще плюс 710: Генштаб оновив дані про знищених окупантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 112 470 осіб, 3084 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Ще плюс 710: Генштаб оновив дані про знищених окупантів

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.01.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 112 470 (+710) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3084 (+4),
  • бойових броньованих машин ‒ 6154 (+7),
  • артилерійських систем – 2073 (+4),
  • РСЗВ – 434 (+0),
  • засобів ППО ‒ 217 (+0),
  • літаків – 285 (+0),
  • гелікоптерів – 275 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1860 (+4),
  • крилатих ракет ‒ 723 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 17 (+1),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4817 (+8),
  • спеціальної техніки ‒ 183 (+0).

Доповнення

Авіація Сил оборони завдала 18 ударів по окупантах та ворожому озброєнню.

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