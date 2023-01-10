Ще плюс 710: Генштаб оновив дані про знищених окупантів

КИЇВ. 10 січня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 112 470 осіб, 3084 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.