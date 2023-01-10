Ще плюс 710: Генштаб оновив дані про знищених окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 112 470 осіб, 3084 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.01.23 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 112 470 (+710) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3084 (+4),
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- бойових броньованих машин ‒ 6154 (+7),
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- артилерійських систем – 2073 (+4),
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- РСЗВ – 434 (+0),
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- засобів ППО ‒ 217 (+0),
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- літаків – 285 (+0),
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- гелікоптерів – 275 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1860 (+4),
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- крилатих ракет ‒ 723 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 17 (+1),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 4817 (+8),
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- спеціальної техніки ‒ 183 (+0).
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Доповнення
Авіація Сил оборони завдала 18 ударів по окупантах та ворожому озброєнню.