Еще плюс 710: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 112 470 человек, 3084 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.01.23 ориентировочно составляли:
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- личного состава – около 112 470 (+710) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 3084 (+4),
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- боевых бронированных машин ‒ 6154 (+7),
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- артиллерийских систем – 2073 (+4),
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- РСЗО – 434 (+0),
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- средств ПВО ‒ 217 (+0),
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- самолетов – 285 (+0),
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- вертолетов – 275 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1860 (+4),
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- крылатых ракет ‒ 723 (+0),
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- кораблей/катеров ‒ 17 (+1),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 4817 (+8),
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- специальной техники – 183 (+0).
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Дополнение
Авиация Сил обороны нанесла 18 ударов по оккупантам и вражескому вооружению.