Ще плюс 560: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 265 680 осіб, 4489 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.09.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 265680 (+560) осіб,
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- танків ‒ 4489 (+9) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 8670 (+7) од,
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- артилерійських систем – 5649 (+38) од,
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- РСЗВ – 747 (+6) од,
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- засоби ППО ‒ 504 (+1) од,
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- літаків – 315 (+0) од,
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- гелікоптерів – 316 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4512 (+31),
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- крилаті ракети ‒ 1447 (+0),
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- кораблі /катери ‒ 19 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 8175 (+26) од,
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- спеціальна техніка ‒ 851 (+4).
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