Еще плюс 560: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 265 680 человек, 4489 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.09.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 265680 (+560) человек,
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- танков - 4489 (+9) ед,
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- боевых бронированных машин - 8670 (+7) ед,
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- артиллерийских систем – 5649 (+38) ед,
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- РСЗО – 747 (+6) ед,
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- средства ПВО - 504 (+1) ед,
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- самолетов – 315 (+0) ед,
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- вертолетов – 316 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4512 (+31),
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- крылатые ракеты - 1447 (+0),
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- корабли /катера - 19 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 8175 (+26) ед,
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- специальная техника - 851 (+4).
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