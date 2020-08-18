Ще одному учаснику "самооборони Криму" повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Поліцейські повідомили про підозру учаснику незаконного збройного формування “Самооборона Криму”. Про це УНН повідомляє з посиланням на Управління комунікації Національної поліції України.
"Слідчі... повідомили про підозру учаснику угруповання “Самооборона Криму” за створення та участь у незаконному збройному формуванні", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що 55-річний чоловік, у минулому працівник КДБ СРСР, брав участь у силовому розгоні проукраїнськи налаштованих громадян під час мітингу в місті Сімферополі, а також захопленні адміністративної будівлі Верховної Ради АР Крим.
Після окупації Криму чоловік, як зазначається, воював на боці бойовиків у Донецькій області, за що був нагороджений медалями та орденами окупаційної влади Криму та "ДНР".
Як вказано, правоохоронці здобули достатньо доказів, які свідчать про створення та участь чоловіка в незаконному збройному формуванні “Самооборона Криму”.
Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 (Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, на початку серпня у Києві оголосили підозру "самооборонівцю" анексованого Криму.