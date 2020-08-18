Еще одному участнику "самообороны Крыма" сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Полицейские сообщили о подозрении участнику незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Управление коммуникации Национальной полиции Украины.
"Следователи... сообщили о подозрении участнику группировки "Самооборона Крыма" за создание и участие в незаконном вооруженном формировании", - говорится в сообщении.
Установлено, что 55-летний мужчина, в прошлом работник КГБ СССР, принимал участие в силовом разгоне проукраински настроенных граждан во время митинга в городе Симферополе, а также захвате административного здания Верховной Рады АР Крым.
После оккупации Крыма мужчина, как отмечается, воевал на стороне боевиков в Донецкой области, за что был награжден медалями и орденами оккупационных властей Крыма и "ДНР".
Как указано, правоохранители получили достаточно доказательств, свидетельствующих о создании и участии мужчины в незаконном вооруженном формировании "Самооборона Крыма".
Фигуранту сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в начале августа в Киеве объявили подозрение "самообороновцу" аннексированного Крыма.