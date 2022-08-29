Ще один факт “політичної сліпоти” КРАІЛ: Київська школа економіки заявила про присутність букмекера 1xBet в росії

Цитата

“У нас в базі 1xBet зазначена як така, яка продовжує свою діяльність. Я сам, як користувач, переглядав і бачив в інтернеті її рекламу. Присутність на російському ринку є, ба більше - я пам’ятаю, що було звернення від Президента із закликом закрити 1xBet в Україні (...)

1xBet ніяк не спростував інформацію, яка зазначена на нашому сайті. Нам не надходило від них ніяких повідомлень. У нас є форма зворотного зв’язку, де будь-хто може надати підтверджуючі документи і такі заяви до нас надходять постійно, однак від них нічого такого не було.

Ось я перед вами зайшов у пошук – сайт 1xBet працює, його власники росіяни, у них виторг близько 2 млрд дол. на рік, головний офіс на Кіпрі як і у багатьох інших компаній”, - повідомив Онопрієнко.

Контекст

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей, попри суспільний резонанс та журналістські розслідування, й досі заявляє що не бачить “російського коріння” у букмекерів 1xBet. Ба більше - в Комісії обдурюють ЗМІ, заявляючи про те, що зверталися до Бюро економічної безпеки для перевірки такої інформації. Однак в БЕБ це заперечують і наголошують, що звернення відносно цього питання від КРАІЛ до них не надходили.

КРАІЛ у своїх зверненнях до громадян та у відповідях на журналістські запити неодноразово наголошувала, що без відповіді компетентних органів державної влади, згідно законодавства України, анулювати ліцензію 1xBet (ТОВ "Твоя беттінгова компанія") неможливо.

Водночас у Службі безпеки України повідомляють, що КРАІЛ - це єдиний орган в державі, який має виключне право заборони на роботу в Україні букмекерським компаніям.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив Прем’єр-міністру України Денису Шмигалю ввести санкції проти всього бізнесу, який пов’язаний з росією. Так він відповів на питання журналіста УНН щодо роботи проросійського букмекера 1xBet, якому й досі не анулювали ліцензію в Україні.