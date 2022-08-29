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Еще один факт "политической слепоты" КРАИЛ: Киевская школа экономики заявила о присутствии букмекера 1xBet в россии

Киев • УНН

 • 308918 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Пока в КРАИЛ закрывают глаза и занимаются “политической слепотой”, не замечая российские корни букмекерской конторы 1xBet, в Киевской школе экономики Тимофея Милованова заявили - 1xBet до сих пор работает на российском рынке. Об этом журналистам УНН сообщил заместитель директора по развитию КШЭ Андрей Оноприенко, ссылаясь на анализ школы экономики в рамках проекта “Самосанкции / LeaveRussia“.

Еще один факт "политической слепоты" КРАИЛ: Киевская школа экономики заявила о присутствии букмекера 1xBet в россии

Цитата

“У нас в базе 1xBet указана как продолжающая свою деятельность. Я сам как пользователь просматривал и видел в интернете ее рекламу. Присутствие на российском рынке есть, более того - я помню, что было обращение от Президента с призывом закрыть 1xBet в Украине (...)

1xBet никак не опроверг информацию, указанную на нашем сайте. Нам не поступало от них никаких уведомлений. У нас есть форма обратной связи, где кто-либо может предоставить подтверждающие документы и такие заявления к нам поступают постоянно, однако от них ничего такого не было.

Вот я перед вами зашел в поиск – сайт 1xBet работает, его владельцы россияне, у них выручка около 2 млрд долл. в год, главный офис на Кипре как и у многих других компаний”, – сообщил Оноприенко.

Контекст

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей, несмотря на общественный резонанс и журналистские расследования, до сих пор заявляет, что не видит “российских корней” у букмекеров 1xBet. Более того - в Комиссии обманывают СМИ, заявляя о том, что обращались в Бюро экономической безопасности для проверки такой информации. Однако в БЭБ это отрицают и подчеркивают, что обращения по этому вопросу от КРАИЛ к ним не поступали.

КРАИЛ в своих обращениях к гражданам и в ответах на журналистские запросы неоднократно отмечала, что без ответа компетентных органов государственной власти, согласно законодательству Украины, аннулировать лицензию 1xBet (ООО "Твоя беттинговая компания") невозможно.

Вместе с тем в Службе безопасности Украины сообщают, что КРАИЛ – это единственный орган в государстве, который имеет исключительное право запрета на работу в Украине букмекерским компаниям.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю ввести санкции против всего бизнеса, который связан с россией. Так он ответил на вопросы журналиста УНН о работе пророссийского букмекера 1xBet, которому до сих пор не аннулировали лицензию в Украине.

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