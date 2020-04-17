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Ще двоє людей одужало від коронавірусу на Кіровоградщині

Ще двоє людей одужало від коронавірусу на Кіровоградщині

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 17 квітня. УНН. Шестеро людей одужало від коронавірусу на Кіровоградщині. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь, передає УНН.

“Сьогодні знову маємо хороші новини. На Кіровоградщині зафіксували ще два випадки одужання від коронавірусу. Негативні ПЛР-результати виявили в жінки з Кропивницького та її 11-річної доньки, які перебували в обласній лікарні”, — зазначив Балонь.

Як повідомляв УНН, станом на 17 квітня, на Кіровоградщині шестеро дітей та 77 медичних працівників хворіють на коронавірус.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 4662 випадки COVID-19, 125 людей померли.

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