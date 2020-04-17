Еще два человека выздоровели от коронавируса в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 17 апреля. УНН. Шесть человек выздоровели от коронавируса в Кировоградской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь, передает УНН.
"Сегодня опять имеем хорошие новости. В Кировоградской области зафиксировали еще два случая выздоровления от коронавируса. Негативные ПЦР-результаты выявили у женщины с Кропивницкого и ее 11-летней дочери, которые находились в областной больнице", - отметил Балонь.
Как сообщал УНН, по состоянию на 17 апреля, в Кировоградской области шестеро детей и 77 медицинских работников болеют коронавирусом.
Напомним, в Украине зафиксировано 4662 случая COVID-19, 125 человек скончались.