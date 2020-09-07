Двох підозрюваних учасників "самооборони Севастополя" оголосили у розшук
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Двом учасникам незаконного збройного формування “Самооборона Севастополя”, які приймали участь у затриманні українців на території окупованого Криму, повідомили про підозру і оголосили в розшук. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури АР Крим.
“Під процесуальним керівництвом прокуратури автономії ГУНП в АР Крим та м. Севастополі повідомило про підозру двом учасникам незаконного збройного формування „Самооборона Севастополя“ за ч. 2 ст. 260 КК України. Санкція інкримінованої статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої”, — йдеться в повідомленні.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що двоє громадян України, будучи учасниками незаконного збройного формування “Самооборона Севастополя”, протягом лютого-березня 2014 року, озброєні, несли “службу” на незаконно створеному блокпості “Тернівка”, поблизу м. Севастополя. Підозрювані під час своєї “служби” здійснювали незаконні перевірки документів громадян, обшук транспортних засобів, а також брали участь у затриманні проукраїнськи налаштованого населення півострова.
“На даний час, підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи для встановлення їх місцеперебування”, — ззначається в повідомленні.
Нагадаємо, двом учасникам незаконного збройного формування “Самооборона Севастополя”, які приймали участь у затриманні українців на території окупованого Криму, повідомили про підозру і оголосили в розшук.