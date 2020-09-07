Двое подозреваемых участников "самообороны Севастополя" объявлены в розыск
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Двум участникам незаконного вооруженного формирования “Самооборона Севастополя”, которые принимали участие в задержании украинский на территории оккупированного Крыма, сообщили о подозрении и объявили в розыск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым.
“В процессуальным руководством прокуратуры автономии ГУНП в АР Крым и г. Севастополе сообщил о подозрении двум участникам незаконного вооруженного формирования „Самооборона Севастополя“ по ч. 2 ст. 260 УК Украины. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой”, — говорится в сообщении.
Так, досудебным расследованием установлено, что двое граждан Украины, будучи участниками незаконного вооруженного формирования “Самооборона Севастополя”, в течение февраля-марта 2014 года, вооруженные, несли “службу” на незаконно созданном блокпосту “Терновка”, вблизи г. Севастополя. Подозреваемые во время своей “службы” осуществляли незаконные проверки документов граждан, обыск транспортных средств, а также участвовали в задержании проукраински настроенного населения полуострова.
“В настоящее время, подозреваемые объявлены в розыск, принимаются меры для установления их местонахождения”, — ззначаеться в сообщении.
Напомним, двум участникам незаконного вооруженного формирования “Самооборона Севастополя”, которые принимали участие в задержании украинский на территории оккупированного Крыма, сообщили о подозрении и объявили в розыск.