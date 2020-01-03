Ще два гвинтокрили Airbus прибули в Україну

Як повідомили у пресслужбі, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що два гелікоптери Н125 дуже економічні, тому підходять для підготовки льотного складу. Протягом року до України прибуде 10 вертольотів Airbus Helicopters для інших підрозділів МВС.

“Сьогодні у рамках контракту з французькою компанією Airbus Helicopter ми отримали ще два вертольоти Н125. Вони виконуватимуть завдання з моніторингу державного кордону. Загалом у рамках контракту ми вже отримали п’ять гелікоптерів Н225 для рятувальників та гвардійців. А в цьому році ми плануємо отримати 10 гелікоптерів для рятувальників, гвардійців та поліції. Окремо планується запустити Сервісний центр для обслуговування цієї техніки”, — сказав Сергій Яровий.

Заступник міністра Сергій Гончаров відмітив, що Н125 — це лідер у лінійці легких гелікоптерів. Держприкордонслужба обрала саме цю модель, бо вони пристосовані, щоб моніторити поточну ситуацію на кордоні.

“Надалі моделі Н125 прилітатимуть в Україну вже зі спеціальним обладнанням для спостереження. Два гелікоптера, які прибули сьогодні, будуть використовуватися для підготовки пілотів — прикордонників. Не дивлячись на порівняно невеликий розмір, ця машина має велику стабільність польотів, на борт може підняти до 6 членів екіпажу, відсутність вібрації у салоні, що необхідно для роботи оператора та тривалий час перебуває у повітрі без дозаправки”, — сказав Сергій Гончаров.

Він додав, що МВС приділяє значну увагу підготовці льотного складу. Тому, вже скоро майбутні пілоти будуть навчатися на сучасному стимуляторі польотів, надходження якого також очікується найближчим часом.

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко наголосив, що модель Н125, завдяки своїй економічності, дозволить забезпечити присутність у повітрі у п’ять разів більшу, ніж зараз.

“Цей гелікоптер надзвичайно економічний, тобто на одній кількості пального зможемо здійснити в 5 разів більшу присутність у повітрі та оперативне реагування на зміну ситуації на кордоні. Він буде використовуватися на сухопутних ділянках та для контролю у морській зоні України. ДПСУ отримає 24 таких машини, в різній комплектації, але такої моделі. Пілоти-прикордонники готові до роботи на вертольотах даного типу. В подальших планах — розгортання ще дві ескадрильї пілотів. Але це буде тоді, коли ми матимемо графік надходження нових гелікоптерів”, — сказав Сергій Дайнеко.

Нагадаємо, 21 грудня 2018 року в Україні з’явилася Єдина система авіаційної безпеки та цивільного захисту. В рамках договору з французькою компанією Airbus Helicopter до нашої країни прибудуть 55 сучасних гвинтокрилів різного призначення.

На даний момент в Україну вже прибуло 5 гелікоптерів — це Н225 Super Puma та Н125.

Гвинтокрили Н225 Super Puma передані для роботи в ДСНС та НГУ. Рятувальники вже залучали новітню техніку для гасіння лісових пожеж.