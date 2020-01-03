Ще два гвинтокрили Airbus прибули в Україну

ukru
07:14 • 13098 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
07:00 • 36042 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

06:24 • 42011 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 110248 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 162818 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 262483 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 260997 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 254961 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 236198 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 203933 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2.9 м/с
37 %
757 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

21 березня, 01:35 • 41794 перегляди
ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

03:10 • 46516 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

03:31 • 65396 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 56015 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

05:17 • 49612 перегляди
Публікації
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

07:00 • 36102 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

06:24 • 42056 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

05:45 • 28453 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 56015 перегляди
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 262488 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 90794 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 40815 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 143431 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 156224 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 115448 перегляди
Актуальне
Ще два гвинтокрили Airbus прибули в Україну

Ще два гвинтокрили Airbus прибули в Україну

Київ • УНН

 • 17076 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Сьогодні в Україну прилетіло ще два гвинтокрили від французької компанії Airbus Helicopter, передає УНН із посиланням на пресслужбу МВС.

Як повідомили у пресслужбі, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що два гелікоптери Н125 дуже економічні, тому підходять для підготовки льотного складу. Протягом року до України прибуде 10 вертольотів Airbus Helicopters для інших підрозділів МВС.

“Сьогодні у рамках контракту з французькою компанією Airbus Helicopter ми отримали ще два вертольоти Н125. Вони виконуватимуть завдання з моніторингу державного кордону. Загалом у рамках контракту ми вже отримали п’ять гелікоптерів Н225 для рятувальників та гвардійців. А в цьому році ми плануємо отримати 10 гелікоптерів для рятувальників, гвардійців та поліції. Окремо планується запустити Сервісний центр для обслуговування цієї техніки”, — сказав Сергій Яровий.

Заступник міністра Сергій Гончаров відмітив, що Н125 — це лідер у лінійці легких гелікоптерів. Держприкордонслужба обрала саме цю модель, бо вони пристосовані, щоб моніторити поточну ситуацію на кордоні.

“Надалі моделі Н125 прилітатимуть в Україну вже зі спеціальним обладнанням для спостереження. Два гелікоптера, які прибули сьогодні, будуть використовуватися для підготовки пілотів — прикордонників. Не дивлячись на порівняно невеликий розмір, ця машина має велику стабільність польотів, на борт може підняти до 6 членів екіпажу, відсутність вібрації у салоні, що необхідно для роботи оператора та тривалий час перебуває у повітрі без дозаправки”, — сказав Сергій Гончаров.

Він додав, що МВС приділяє значну увагу підготовці льотного складу. Тому, вже скоро майбутні пілоти будуть навчатися на сучасному стимуляторі польотів, надходження якого також очікується найближчим часом.

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко наголосив, що модель Н125, завдяки своїй економічності, дозволить забезпечити присутність у повітрі у п’ять разів більшу, ніж зараз.

“Цей гелікоптер надзвичайно економічний, тобто на одній кількості пального зможемо здійснити в 5 разів більшу присутність у повітрі та оперативне реагування на зміну ситуації на кордоні. Він буде використовуватися на сухопутних ділянках та для контролю у морській зоні України. ДПСУ отримає 24 таких машини, в різній комплектації, але такої моделі. Пілоти-прикордонники готові до роботи на вертольотах даного типу. В подальших планах — розгортання ще дві ескадрильї пілотів. Але це буде тоді, коли ми матимемо графік надходження нових гелікоптерів”, — сказав Сергій Дайнеко.

Нагадаємо, 21 грудня 2018 року в Україні з’явилася Єдина система авіаційної безпеки та цивільного захисту. В рамках договору з французькою компанією Airbus Helicopter до нашої країни прибудуть 55 сучасних гвинтокрилів різного призначення.

На даний момент в Україну вже прибуло 5 гелікоптерів — це Н225 Super Puma та Н125.

Гвинтокрили Н225 Super Puma передані для роботи в ДСНС та НГУ. Рятувальники вже залучали новітню техніку для гасіння лісових пожеж.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.13
Bitcoin
$83,933.20
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$44.76
Золото
$3,038.21
Ethereum
$1,976.82