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Еще два вертолета Airbus прибыли в Украину

Еще два вертолета Airbus прибыли в Украину

Киев  •  УНН

 • 17067 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Сегодня в Украину прилетело еще два вертолета от французской компании Airbus Helicopter, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

Как сообщили в пресс-службе, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что два вертолета Н125 очень экономичны, поэтому подходят для подготовки летного состава. В течение года в Украину прибудет 10 вертолетов Airbus Helicopters для других подразделений МВД.

"Сегодня в рамках контракта с французской компанией Airbus Helicopter мы получили еще два вертолета Н125. Они будут выполнять задачи по мониторингу государственной границы. Всего в рамках контракта мы уже получили пять вертолетов Н225 для спасателей и гвардейцев. А в этом году мы планируем получить 10 вертолетов для спасателей, гвардейцев и полиции. Отдельно планируется запустить Сервисный центр для обслуживания этой техники", - сказал Сергей Яровой.

Заместитель министра Сергей Гончаров отметил, что Н125 - это лидер в линейке легких вертолетов. Госпогранслужба выбрала именно эту модель, потому что они приспособлены, чтобы мониторить текущую ситуацию на границе.

"В дальнейшем модели Н125 будут прилетать в Украину уже со специальным оборудованием для наблюдения. Два вертолета, которые прибыли сегодня, будут использоваться для подготовки пилотов - пограничников. Несмотря на сравнительно небольшой размер, эта машина имеет большую стабильность полетов на борт может поднять до 6 членов экипажа, отсутствие вибрации в салоне, что необходимо для работы оператора и длительное время находится в воздухе без дозаправки", - сказал Сергей Гончаров.

Он добавил, что МВД уделяет значительное внимание подготовке летного состава. Поэтому, уже скоро будущие пилоты будут учиться на современном стимуляторе полетов, поступление которого также ожидается в ближайшее время.

Председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко отметил, что модель Н125, благодаря своей экономичности, позволит обеспечить присутствие в воздухе в пять раз больше, чем сейчас.

"Этот вертолет чрезвычайно экономичен, то есть на одном количестве горючего сможем осуществить в 5 раз большее присутствие в воздухе и оперативное реагирование на изменение ситуации на границе. Он будет использоваться на сухопутных участках и для контроля в морской зоне Украины. ГПСУ получит 24 таких машины, в разной комплектации, но такой модели. Пилоты-пограничники готовы к работе на вертолетах данного типа. В дальнейших планах - развертывание еще две эскадрильи пилотов. Но это будет тогда, когда мы получим график поступления новых вертолетов", - сказал Сергей Дайнеко.

Напомним, 21 декабря 2018 года в Украине появилась Единая система авиационной безопасности и защиты. В рамках договора с французской компанией Airbus Helicopter в нашу страну прибудут 55 современных вертолетов различного назначения.

На данный момент в Украину уже прибыло 5 вертолетов - это Н225 Super Puma и Н125.

Вертолеты Н225 Super Puma переданы для работы в ГСЧС и НГУ. Спасатели уже привлекали новую технику для тушения лесных пожаров.

Украинские Национальные Новости

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