В Україну прибув 5-й гелікоптер від Airbus для системи авіабезпеки МВС

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Сьогодні, 24 грудня, гелікоптер Super Puma Н225 приземлився в столичному аеропорті Жуляни. Він прилетів із Франції в Україну в рамках договору між МВС і компанією Airbus та поповнив авіапарк Єдиної авіаційної системи МВС. Після проведення необхідних процедур гвинтокрил передадуть в Національна гвардія України, передає УНН із посиланням на повідомлення на офіційній сторінці МВС у Facebook.