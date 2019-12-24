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В Украину прибыл 5-й вертолет от Airbus для системы авиабезопасности МВД

В Украину прибыл 5-й вертолет от Airbus для системы авиабезопасности МВД

Киев  •  УНН

 • 26056 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Сегодня, 24 декабря, вертолет Super Puma Н225 приземлился в столичном аэропорту Жуляны. Он прилетел из Франции в Украину в рамках договора между МВД и компанией Airbus и пополнил авиапарк Единой авиационной системы МВД. После проведения необходимых процедур вертолет передадут в Национальная гвардия Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение на официальной странице МВД в Facebook.

Как отметили в МВД, именно эта модель обладает самыми высокими в отрасли характеристиками скорости, дальности полета, загрузкb и надежности в категории 11-тонных двигательных машин. К концу 2019 ujlf ожидается поставка в Украину еще двух вертолетов H125 для Государственной пограничной службы Украины.

Вертолет Н225 совершил перелет по маршруту: Мариньян (Франция) - Линз (Австрия) - Сибул (Румыния) - Брашов (Румыния) - Киев (Жуляны). Пилотирование выполняли украинские пилоты с Нацгвардии совместно с французским специалистом. Во время перелета гвардейцы получили практический опыт полетов по международным воздушным авиалиниями.

Кроме того, в течение 2020 года планируется поставка в Украину еще 10 вертолетов.

Всего с начала контракта с французской компанией в Украину прибыло 5 вертолетов. Три уже передано на нужды ГСЧС Украины, еще два - для Национальной гвардии.

Напомним, в 2020 году МВД получит еще 10 вертолетов Airbus.

Добавим, что всего МВД получит 55 вертолетов для Единой системы авиационной безопасности и защиты МВД.

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