"Ще більша конфронтація держорганів РФ щодо України": Гармаш оцінив, що буде після виборів до Держдуми із залученням жителів ОРДЛО

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“На нас чекає радикалізація, ще більша конфронтація державних органів Росії, Держдуми зокрема, щодо України”, - заявив він.

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На думку Гармаша, інформаційний ринок Росії буде відповідно ще більше налаштований проти України, що призведе до налаштування населення проти української держави.

Представник ТКГ також зазначив, що президент Російської Федерації Володимир Путін використовує мешканців Донбасу.

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“Вони проголосують (жителі ОРДЛО – ред.) або ж за них намалюють так, як треба Путіну, звісно. А там монопольно агітація ведеться тільки за “Єдину Росію”. До речі, знову ж агітація – це виборча кампанія, вона відбувається на території України”, – сказав представник української делегації в ТКГ.

Додамо

Вибори в Державну думу РФ пройдуть 17-19 вересня 2021 року. Це вже другі вибори до російського парламенту, які збираються провести в анексованому Криму.

Напередодні виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях України жителям масово почали видавати паспорти громадян Росії. У зовнішньополітичному відомстві РФ заявили, що надання жителям ОРДЛО російського громадянства є наслідком нібито “невиконання Україною своїх зобов’язань” за мінськими угодами.

Український МЗС висловив протест у зв’язку зі схваленням Центральною виборчою комісією Росії рішення про притягнення населення територій ОРДЛО до виборів до Держдуми РФ.

Додамо, Верховна Рада України ухвалила постанову, у якій назвала незаконним залучення жителів окупованої частини Донбасу і Криму до голосування на російських виборах. Нардепи також звернулися до міжнародного співтовариства із закликом визнати ці вибори нелегітимними і накласти санкції на РФ.

МЗС України висловило рішучий протест та засудило протиправну організацію і проведення РФ 17-19 вересня 2021 року виборів депутатів до Держдуми РФ на тимчасово окупованій території Криму і примусового залучення до участі у цих виборах громадян України з виданими їм у незаконний спосіб паспортами громадян РФ в ОРДЛО.

Україна запровадить санкції проти учасників “виборчого процесу” до Держдуми РФ на окупованих територіях — членів дільничних комісій, агітаторів, кандидатів, всіх спостерігачів.