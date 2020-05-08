Ще 33 жителя Кіровоградщини одужали від коронавірусу, серед них – 22 медика
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 8 травня. УНН. Учора підтвердилися ще 33 випадки одужання від коронавірусу серед жителів Кіровоградської області. Про це поінформували в преccлужбі Кіровоградської ОДА.
Хворобу побороли 21 жінка та 10 чоловіків із Кропивницького, жінка з с. Черняхівка Кропивницького району та жінка з с. Мар'ївка Компаніївського району.
Серед одужавших – 22 медпрацівники.
За минулу добу лабцентр також провів 195 ПЛР-досліджень на коронавірус. Із них підтвердились п’ять нових випадків захворювання в області. Позитивні результати діагностики виявили у двох чоловіків і жінки з Кропивницького, жінки з с. Байраки Кропивницького району та чоловіка з м. Олександрія.
Загалом в області лабораторним методом підтвердили 408 захворювань на коронавірус, із них 222 людини одужали, а 19 померли від ускладнень.
Нагадаємо, в Україні вже 14 195 випадків COVID-19, з них 504 - за добу.