Еще 33 жителя Кировоградской области выздоровели от коронавируса, среди них - 22 медика

Болезнь победили 21 женщина и 10 мужчин из Кропивницкого, женщина из с. Черняховка Кропивницкого района и женщина из с. Марьевка Компаниевского района.

Среди выздоровевших - 22 медработника.

За минувшие сутки лабцентр также провел 195 ПЦР-исследований на коронавирус. Из них подтвердились пять новых случаев заболевания в области. Положительные результаты диагностики обнаружили у двух мужчин и женщины из Кропивницкого, женщины из с. Буераки Кропивницкого района и мужчины из г. Александрия.

Всего в области лабораторным методом подтвердили 408 заболеваний коронавирусом, из них 222 человека выздоровели, а 19 умерли от осложнений.

Напомним, в Украине уже 14 195 случаев COVID-19, из них 504 - в сутки.