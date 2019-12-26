СБУ затримала угруповання, яке фінансувало закупівлю зброї до Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Контррозвідка СБУ припинила діяльність міжнародного угруповання, яке забезпечувало фінансування незаконних операцій із придбання в Україні товарів військового призначення для реалізації до санкційних країн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
"Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що група вихідців з Ірану намагалася налагодити поставки комплектуючих до протитанкових ракетних комплексів. Незаконне переправлення такої продукції до Ірану суперечить резолюції РБ ООН №2231 від 20 липня 2015 року", - сказано у повідомленні.
Для фінансування оборудок використовувались фірми з ознаками фіктивності, зареєстровані в Україні, Ірані, Туреччині, країнах Балтії та офшорах. Зловмисники створили тіньову систему незаконних переказів та переведення в готівку коштів всупереч вимогам законодавства України та поза контролем органів фінансового моніторингу.
За інформацією спецслужби, протиправна діяльність є частиною неофіційної фінансово-розрахункової системи "хавала", яка є незаконною альтернативою офіційним платіжним системам.
Під час проведення обшуків за місцями функціонування так званих бек-офісів "хавали" та проживання зловмисників на Київщині та Дніпропетровській області, правоохоронці вилучили фінансову документацію, печатки і бланки іноземних суб’єктів господарювання, ключі доступу до систем клієнт-банк, обчислювальну техніку, матеріальні і оптичні носії інформації та мобільні пристрої. Також виявлено гроші у сумі майже 600 тисяч доларів США та 235 тисяч євро.
Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину організованою групою), ч. 2 ст. 201 (контрабанда), ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.
Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучені кошти.
Нагадаємо, правоохоронці викрили керівництво столичного держпідприємства на багатомільйонній оборудці з придбання комплектуючих сумнівної якості для потреб української військової авіації.