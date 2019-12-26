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СБУ задержала группировку, которая финансировала закупку оружия в Иран

СБУ задержала группировку, которая финансировала закупку оружия в Иран

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 декабря. УНН. Контрразведка СБУ пресекла деятельность международной группировки, которая обеспечивала финансирование незаконных операций по приобретению в Украине товаров военного назначения для реализации в санкционных странах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что группа выходцев из Ирана пыталась наладить поставки комплектующих к противотанковых ракетных комплексов. Незаконная переправка такой продукции в Иран противоречит резолюции СБ ООН №2231 от 20 июля 2015 года", - говорится в сообщении.

Для финансирования сделок использовались фирмы с признаками фиктивности, зарегистрированные в Украине, Иране, Турции, странах Балтии и офшорах. Злоумышленники создали теневую систему незаконных переводов и обналичивания средства вопреки требованиям законодательства Украины и вне контроля органов финансового мониторинга.

По информации спецслужбы, противоправная деятельность является частью неофициальной финансово-расчетной системы "хавала", которая является незаконной альтернативой официальным платежным системам.

Во время проведения обысков по местам функционирования так называемых бэк-офисов "хавалы" и жительства злоумышленников в Киевской и Днепропетровской области, правоохранители изъяли финансовую документацию, печати и бланки иностранных субъектов хозяйствования, ключи доступа к системам клиент-банк, вычислительную технику, материальные и оптические носители информации и мобильные устройства. Также обнаружено деньги в сумме почти 600 тысяч долларов США и 235 тысяч евро.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления организованной группой), ч. 2 ст. 201 (контрабанда), ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.

Решается вопрос о наложении ареста на полученные средства.

Напомним, правоохранители разоблачили руководство столичного госпредприятия на многомиллионной сделке по приобретению комплектующих сомнительного качества для нужд украинской военной авиации.

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