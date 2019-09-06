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СБУ заслало на "АрселорМіттал" інспекторів із ядерного врегулювання

СБУ заслало на "АрселорМіттал" інспекторів із ядерного врегулювання

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Вчора співробітники Служби безпеки України повернулися на "АрселорМіттал Кривий Ріг" для перевірки агломераційної фабрики метвиробництва, повідомили на підприємстві, передає УНН.

"Правоохоронці спільно з фахівцями обласної екологічної інспекції проводять заміри на стаціонарних джерелах викидів. Підприємство зі свого боку створює всі умови для представників СБУ, яка продовжує розслідування кримінальної справи за статтею 441 Кримінального кодексу України ("Екоцид").

Крім цього, сьогодні в "АрселорМіттал Кривий Ріг" також прибули представники Державної інспекції ядерного регулювання України. Вони висловили бажання провести чергову позапланову інспекційну перевірку на новій машині безперервного лиття заготовок № 3, про що повідомили підприємство, пославшись на лист Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ від 21.08.2019 р № 8/2/2-6817. При цьому, представники Державної інспекції ядерного регулювання України відмовилися надати представникам підприємства даний лист", - повідомили в "АрселорМіттал".

Підприємство відмовило у перевірці представникам інспекції ядерного регулювання з кількох причин.

"По-перше, до цього, 24 липня, позапланова перевірка вже була проведена цією структурою на МБЛЗ-3. Крім того, аналогічні за своїм змістом дії проводилися інспекцією під час обшуку, який 20-21 липня проводили співробітники СБУ в рамках розслідування вищевказаної кримінальної справи.

Вони показали, що виробничий комплекс МБЛЗ-3, який побудований в рамках інвестпроекту, не представляє небезпеки ні для міста, ні для працівників підприємства. Власні виміри підприємства це також підтвердили.

По-друге, для чергової перевірки повинні бути більш вагомі правові підстави, ніж черговий лист СБУ. Крім того, документи, які були пред'явлені "АрселорМіттал Кривий Ріг", не відповідають вимогам Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", - вказують на підприємстві.

Нагадаємо, це ж Управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спробувало раніше заслати Державну аудиторську службу на підприємство найбільшого виробника курятини в Україні - "Миронівський хлібопродукт". Однак, аудитори відмовилися це робити через відсутність правових підстав.

СБУ діє з ініціативи Президента Володимира Зеленського. Водночас, прем'єр-міністр Олексій Гончарук закликає ліквідувати Управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ, з метою "остаточного відмежування правоохоронців та силовиків від бізнесу".

У найбільшій інвестиційній групі Dragon Capital вважають перевірки в "МХП" і АрселорМіттал тиском на бізнес.

Українські Національні Новини

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