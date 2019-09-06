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СБУ заслало на "АрселорМиттал" инспекторов по ядерному урегулированию

СБУ заслало на "АрселорМиттал" инспекторов по ядерному урегулированию

Киев  •  УНН

 • 11428 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Вчера сотрудники Службы безопасности Украины вернулись на "АрселорМиттал Кривой Рог" для проверки агломерационной фабрики метпроизводства, сообщили на предприятии, передает УНН.

"Правоохранители совместно со специалистами областной экологической инспекции проводят замеры на стационарных источниках выбросов. Предприятие со своей стороны создает все условия для представителей СБУ, которая продолжает расследование уголовного дела по статье 441 Уголовного кодекса Украины ("Экоцид").

Помимо этого, сегодня в "АрселорМиттал Кривой Рог" также прибыли представители Государственной инспекции ядерного регулирования Украины. Они высказали желание провести очередную внеплановую инспекционную проверку на новой машине непрерывного литья заготовок № 3, о чем уведомили предприятие, сославшись на письмо Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ от 21.08.2019 г. № 8/2/2-6817. При этом, представители Государственной инспекции ядерного регулирования Украины отказались предоставить представителям предприятия данное письмо", - сообщили в "АрселорМиттал".

Предприятие отказало в проверке представителям инспекции ядерного регулирования по нескольким причинам.

"Во-первых, до этого, 24 июля, внеплановая проверка уже была проведена этой структурой на МНЛЗ-3. Кроме того, аналогичные по своему содержанию действия проводились инспекцией во время обыска, который 20-21 июля проводили сотрудники СБУ в рамках расследования вышеуказанного уголовного дела.

Они показали, что производственный комплекс МНЛЗ-3, который построен в рамках инвестпроекта, не представляет опасности ни для города, ни для работников предприятия. Собственные замеры предприятия это также подтвердили.

Во-вторых, для очередной проверки должны быть более весомые правовые основания, чем очередное письмо СБУ. Кроме того, документы, которые были предъявлены "АрселорМиттал Кривой Рог", не соответствуют требованиям Закона Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", - указывают на предприятии.

Напомним, это же Управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ попыталось ранее заслать Государственную аудиторскую службу на предприятие крупнейшего производителя курятины в Украине – "Мироновский хлебопродукт". Однако, аудиторы отказались это делать по причине отсутствия правовых оснований. 

СБУ действует по инициативе Президента Владимира Зеленского. В то же время, премьер-министр Алексей Гончарук призывает ликвидировать Управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ, с целью "окончательного отмежевания правоохранителей и силовиков от бизнеса".

В крупнейшей инвестиционной группе Dragon Capital считают проверки в "МХП" и АрселорМиттал давлением на бизнес.

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