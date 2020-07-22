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СБУ запобігла втручанню в систему зв’язку військової частини на Чернігівщині

СБУ запобігла втручанню в систему зв’язку військової частини на Чернігівщині

Київ • УНН

 • 12280 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. На території Чернігівської області запобігли втручанню інтернет-провайдера в роботу системи зв’язку однієї з військових частин. Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає УНН.

"Представники комерційної структури у сфері надання інтернет-послуг встановили поблизу військового об’єкта радіоелектронне обладнання, яке експлуатувалось з порушенням правил використання радіочастот. При цьому провайдер намагався використовувати частоту передачі, призначену для військового підрозділу. Це могло завдати шкоди процесу обробки інформації, яка передається у військовій радіомережі", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що встановлення провайдером обладнання ставило під загрозу роботу системи радіоперешкод для протидиверсійної та антитерористичної протидій, зокрема безпілотним літальним апаратам.

"Правоохоронці демонтували і вилучили радіоелектронне обладнання, комп’ютерну техніку та електронні носії інформації, які фігуранти використовували у незаконній діяльності", – заявили в СБУ.

Причетні до правопорушення особи наразі встановлюються в межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 361 (незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, протягом першого півріччя 2020 року СБУ нейтралізувала понад 300 кібератак на об’єкти критичної інфраструктури та викрила майже 20 хакерських угруповань, значну частину яких контролювали з РФ.

Українські Національні Новини

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