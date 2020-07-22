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СБУ предотвратила вмешательство в систему связи воинской части в Черниговской области

СБУ предотвратила вмешательство в систему связи воинской части в Черниговской области

Киев  •  УНН

 • 12277 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. На территории Черниговской области предотвратили вмешательство интернет-провайдера в работу системы связи одной из воинских частей. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

"Представители коммерческой структуры в сфере предоставления интернет-услуг установили вблизи военного объекта радиоэлектронное оборудование, что эксплуатировалось с нарушением правил использования радиочастот. При этом провайдер пытался использовать частоту передачи, предназначенную для военного подразделения. Это могло нанести ущерб процессу обработки информации, передаваемой в военной радиосети", - говорится в сообщении.

Отмечается, что установление провайдером оборудования ставило под угрозу работу системы радиопомех для противодиверсионного и антитеррористического противодействия, в частности беспилотным летательным аппаратам.

"Правоохранители демонтировали и изъяли радиоэлектронное оборудование, компьютерную технику и электронные носители информации, которые фигуранты использовали в незаконной деятельности", - заявили в СБУ.

Причастные к правонарушению лица устанавливаются в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 361 (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, за первое полугодие 2020 года СБУ нейтрализовала более 300 кибератак на объекты критической инфраструктуры и разоблачила почти 20 хакерских группировок, значительную часть которых контролировали с РФ.

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