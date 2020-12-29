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СБУ заочно оголосила підозру екснардепу від “Партії регіонів”

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Служба безпеки України оголосила заочну підозру колишньому депутату Верховної Ради України від "Партії регіонів" щодо його участі у створенні терористичної організації та дій, спрямованих на повалення конституційного ладу. Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує УНН.

СБУ заочно оголосила підозру екснардепу від “Партії регіонів”

“Служба безпеки України оголосила заочну підозру колишньому депутату Верховної Ради України від "Партії регіонів" щодо його участі у створенні терористичної організації та дій, спрямованих на повалення конституційного ладу. Оперативники та слідчі СБУ встановили, що ексдепутат з початку російської агресії підтримував анексію Криму та окупаційні дії Росії на Донбасі. У січні 2015 року він виїхав до Російської Федерації, де перебуває до цього часу. Співробітники спецслужби з’ясували, що спільник терористів продовжує брати активну участь в інформаційній війні проти України та просуває російські інтереси на півдні України, зокрема на Херсонщині. Він також періодично відвідує тимчасово окуповані райони Донбасу та АР Крим”, - йдеться в повідомленні.

Прізвище колишнього народного депутата СБУ не називає. За даними ЗМІ, йдеться про колишнього нардепа від Партії регіонів Олексія Журавка.

Наразі дії зловмисника кваліфіковано за ч. 2 ст. 109 (“Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади”), ч. 1 ст. 258-3 (“Створення терористичної групи чи терористичної організації”), ч. 1 ст. 332-1 (“Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї”) Кримінального кодексу України.

“Слідчі СБУ продовжують досудове розслідування. Тривають слідчі (розшукові) дії, спрямовані на затримання підозрюваного та притягнення до кримінальної відповідальності”, - підсумували в СБУ.

Нагадаємо, нещодавно суд дав дозвіл на заочне розслідування у “справі Майдану" стосовно ексголови СБУ Якименка.

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