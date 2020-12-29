СБУ заочно объявила подозрение экс-нардепу от "Партии регионов"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Служба безопасности Украины объявила заочное подозрение бывшему депутату Верховной Рады Украины от "Партии регионов" относительно его участия в создании террористической организации и действий, направленных на свержение конституционного строя. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
"Служба безопасности Украины объявила заочное подозрение бывшему депутату Верховной Рады Украины от "Партии регионов" относительно его участия в создании террористической организации и действий, направленных на свержение конституционного строя. Оперативники и следователи СБУ установили, что экс-депутат с начала российской агрессии поддерживал аннексию Крыма и оккупационные действия России на Донбассе. В январе 2015 года он выехал в Россию, где находится до сих пор. Сотрудники спецслужбы выяснили, что сообщник террористов продолжает активно участвовать в информационной войне против Украины и продвигает российские интересы на юге Украины, в частности в Херсонской области. Он также периодически посещает временно оккупированные районы Донбасса и АР Крым", - говорится в сообщении.
Фамилию бывшего народного депутата СБУ не называет. По данным СМИ, речь идет о бывшем нардепе от Партии регионов Алексее Журавко.
На данный момент действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2 ст. 109 ("Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти"), ч. 1 ст. 258-3 ("Создание террористической группы или террористической организации"), ч. 1 ст. 332-1 ("Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее") Уголовного кодекса Украины.
"Следователи СБУ продолжают досудебное расследование. Продолжаются следственные (розыскные) действия, направленные на задержание подозреваемого и привлечение к уголовной ответственности", - подытожили в СБУ.
Напомним, недавно суд дал разрешение на заочное расследование по "делу Майдана" относительно экс-главы СБУ Якименко.