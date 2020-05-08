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СБУ закликала політиків не поширювати фейки про "американські лабораторії" в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Служба безпеки України відреагувала на інформацію, яка з’явилася у ЗМІ зі слів представників політичних сил щодо нібито діяльність в Україні "американських військових біологічних лабораторій". СБУ спростувала інформацію та закликала політиків не поширювати фейки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

СБУ закликала політиків не поширювати фейки про "американські лабораторії" в Україні

"Останнім часом у засобах масової інформації та соцмережах поширюються фейкові новини про нібито діяльність на території України американських військових біологічних лабораторій…Оскільки такі публікації, без посилань на жодні факти та джерела, з подачі окремих політичних партій мають ознаки спланованої інформкампанії, мета якої не просто отримати політичні дивіденди, але, на фоні боротьби з коронавірусом, посіяти панічні настрої у суспільстві, то СБУ вважає за доцільне відреагувати на це", - йдеться у повідомленні.

Відтак, СБУ повідомляє:
▪️ на території України не діють жодні іноземні біологічні лабораторії. Заяви, які останнім часом лунають від окремих політиків, не відповідають дійсності та є свідомим викривленням фактів.
▪️ співпраця між Україною та США у напрямі протидії біологічному тероризму відбувається виключно в межах українського законодавства і в інтересах України. Із 1993 року діє угода щодо надання допомоги нашій державі у ліквідації стратегічної ядерної зброї та запобіганні розповсюдження зброї масового знищення. Одним з її пунктів є своєчасне виявлення та протидія спалахам, що викликані небезпечними патогенами.
▪️ у 2005 році МОЗ та Міноборони США підписали рамкову Угоду про запобігання розповсюдженню технологій, патогенів та знань, які можуть бути використані у ході розробки біологічної зброї. У межах цієї Угоди було модернізовано низку державних лабораторій, розташованих в деяких областях. Ці лабораторії фінансуються з держбюджету, підпорядковані МОЗ і Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
▪️ СБУ забезпечує захист об’єктів критичної інфраструктури та перевіряє діяльність наукових установ і підприємств біологічної небезпеки. Тож заходи з охорони та збереження колекцій штамів патогенів забезпечено на належному рівні. Випадковий або навмисний несанкціонований доступ до них сторонніх осіб унеможливлено.

"У зв’язку з цим закликаємо політиків не поширювати неправдиву інформацію про існування іноземних біологічних лабораторій на території України і дбати про інтереси країни, а не про власні рейтинги", - додали у СБУ.

Нагадаємо, за інформацією МОЗ, в Україні ПЛР-тестування здійснюють 59 лабораторій різної форми власності, при цьому, в залежності від навантаження, результат тесту іноді доводиться чекати 3-4 доби.

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