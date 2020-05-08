СБУ призвала политиков не распространять фейки о "американских лабораториях" в Украине

"В последнее время в средствах массовой информации и соцсетях распространяются фейковые новости о якобы деятельности на территории Украины американских военных биологических лабораторий... Поскольку такие публикации, без ссылок на какие-то факты и источники, с подачи отдельных политических партий - имеют признаки спланированной информкампании, цель которой не просто получить политические дивиденды, но на фоне борьбы с коронавирусом, посеять панические настроения в обществе, то СБУ считает целесообразным отреагировать на это", - говорится в сообщении.

Следовательно, СБУ сообщает:

▪️ на территории Украины не действуют никакие иностранные биологические лаборатории. Заявления, которые в последнее время звучат от отдельных политиков, не соответствуют действительности и являются сознательным искажением фактов;

▪️ сотрудничество между Украиной и США в направлении противодействия биологическому терроризму происходит исключительно в рамках украинского законодательства и в интересах Украины. В период с 1993 года действует соглашение о предоставлении помощи Украине в ликвидации стратегического ядерного оружия и предотвращении распространения оружия массового уничтожения. Одним из его пунктов является своевременное выявление и противодействие вспышкам, вызванных опасными патогенами;

▪️ в 2005 году Минздрав и Минобороны США подписали рамочное Соглашение о предотвращении распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия. В рамках настоящего Соглашения было модернизировано ряд государственных лабораторий, расположенных в некоторых областях. Эти лаборатории финансируются из госбюджета, подчинены Минздраву и Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей;

▪️ СБУ обеспечивает защиту объектов критической инфраструктуры и проверяет деятельность научных учреждений и предприятий биологической опасности. Поэтому меры по охране и сохранению коллекций штаммов патогенов обеспечено на должном уровне. Случайный или преднамеренный несанкционированный доступ к ним посторонних лиц исключен.

"В связи с этим призываем политиков не распространять ложную информацию о существовании иностранных биологических лабораторий на территории Украины и заботиться об интересах страны, а не о собственных рейтингах", - добавили в СБУ.

Напомним, по информации Минздрава, в Украине ПЦР-тестирование осуществляют 59 лабораторий различной формы собственности, при этом, в зависимости от нагрузки, результат теста иногда приходится ждать 3-4 суток.