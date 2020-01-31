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СБУ заборонила в'їзд в Україну музиканту Валерію Сюткіну

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Служба безпеки України заборонила в'їзд до нашої країни російському музиканту і співаку Валерію Сюткіну, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

СБУ заборонила в'їзд в Україну музиканту Валерію Сюткіну

"СБУ заборонила в’їзд російському співаку Валерію Сюткіну через його висловлювання щодо "доцільності" анексії Криму в ефірі одного з телеканалів РФ", - йдеться в повідомлені пресцентру. 

Також, враховуючи велику кількість запитів щодо процедури заборони в’їзду іноземним громадянам в Україну, в СБУ пояснили як вона працює:

- СБУ приймає рішення про заборону у разі наявності інформації про дії іноземця, які несуть загрозу національній безпеці України;

- Крім СБУ заборонити в’їзд також можуть інші держоргани, зокрема Державна прикордонна служба;

- У разі порушення правил перетину кордонів України, зокрема адміністративної межі з Кримом, питання розглядається Держприкордонслужбою (відповідно до статті 13 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства");

- При наявності інформації щодо іноземних артистів, які порушили правила перетину кордонів України, але публічно не підтримували агресію проти нашої країни, СБУ передає її до Держприкордонслужби.

Нагадаємо, Служба безпеки України з 2014 року не пустила до України 5024 росіянина.

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