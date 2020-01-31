СБУ запретила въезд в Украину музыканту Валерию Сюткину

"СБУ запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткину за его высказывания о "целесообразности" аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов РФ", - говорится в сообщении пресс-центра.

Также, учитывая большое количество запросов процедуры запрета въезда иностранным гражданам в Украине, в СБУ объяснили как она работает:

- СБУ принимает решение о запрете в случае наличия информации о действиях иностранца, которые несут угрозу национальной безопасности Украины;

- Кроме СБУ запретить въезд также могут другие госорганы, в частности Государственная пограничная служба;

- В случае нарушения правил пересечения границ Украины, в частности административной черты с Крымом, вопрос рассматривается Госпогранслужбой (согласно статье 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства")

- при наличии информации о зарубежных артистах, которые нарушили правила пересечения границ Украины, но публично не поддерживали агрессию против нашей страны, СБУ передает ее в Госпогранслужбу.

Напомним, Служба безопасности Украины с 2014 года не пустила в Украину 5024 россиянина.