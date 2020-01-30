СБУ з 2014 року не пустила в Україну понад 5 тисяч росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Служба безпеки України з 2014 року не пустила до України 5024 росіянина, передає УНН із посиланням на повідомлення СБУ на офіційній сторінці у Facebook.
"Усього з 2014 року СБУ не пустила до України 5024 росіянина", - йдеться у повідомленні.
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Крім того, за даними СБУ, у 2019 році в Україну не пустили 675 громадян РФ.
Нагадаємо, у 2018 році співробітники СБУ не пустили до України 83 російських пропагандистів.