СБУ с 2014 года не пустила в Украину более 5 тысяч россиян
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Служба безопасности Украины с 2014 года не пустила в Украину 5024 россиянин, передает УНН со ссылкой на сообщение СБУ на официальной странице в Facebook.
"Всего с 2014 года СБУ не пустила в Украину 5024 россиянин", - говорится в сообщении.
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Кроме того, по данным СБУ, в 2019 году в Украину не пустили 675 граждан РФ.
Напомним, в 2018 году сотрудники СБУ не пустили в Украину 83 российских пропагандистов.