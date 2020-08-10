СБУ виявила спробу вербування львів'янки представниками спецслужб РФ

“На Львівщині контррозвідка Служби безпеки України зафіксувала факт вербування нашої співвітчизниці представниками спецслужб РФ”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що львів’янка під час відвідування своїх рідних у тимчасово окупованому Донецьку була незаконно затримана бойовиками під приводом нібито перевірки документів. Після цього її доправили до так званого “МДБ ДНР”, де від неї вимагали згоди до конфіденційного співробітництва на шкоду державній безпеці України. Для цього бойовики застосовували психологічний тиск і погрози, вказали у СБУ.

За задумом кураторів, як зазначається, вона мала збирати для представників спецслужб РФ інформацію щодо зв’язків членів родин українських військовослужбовців із західних регіонів нашої країни, які приїжджають на територію Донецької області.

“Після прибуття на підконтрольну українській владі територію жінка добровільно повідомила Управління СБУ у Львівській області про факт незаконного затримання і спроби вербування”, — додали в повідомленні.

Нагадаємо, контррозвідники СБУ зафіксували факт вербування мешканця Вінницької області представниками підконтрольної російським спецслужбам так званого “МДБ ДНР”.



