СБУ выявила попытку вербовки львовянки представителями спецслужб РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Контрразведка Службы безопасности Украины зафиксировала факт вербовки львовянки представителями спецслужб России во время ее посещения временно оккупированной территории в Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Во Львовской области контрразведка Службы безопасности Украины зафиксировала факт вербовки нашей соотечественницы представителями спецслужб РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что львовянка во время посещения своих родных во временно оккупированном Донецке была незаконно задержана боевиками под предлогом якобы проверки документов. После этого ее отправили в так называемый "МГБ ДНР", где от нее требовали согласия на конфиденциальное сотрудничество в ущерб государственной безопасности Украины. Для этого боевики применяли психологическое давление и угрозы, указали в СБУ.
По замыслу кураторов, как отмечается, она должна была собирать для представителей спецслужб РФ информацию о связях членов семей украинских военнослужащих из западных регионов нашей страны, которые приезжают на территорию Донецкой области.
"По прибытии на подконтрольную украинской власти территорию женщина добровольно сообщила Управление СБУ во Львовской области о факте незаконного задержания и попытки вербовки", - добавили в сообщении.
Напомним, контрразведчики СБУ зафиксировали факт вербовки жителя Винницкой области представителями подконтрольной российским спецслужбам так называемого "МГБ ДНР".