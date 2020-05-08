СБУ викрила злочинну групу, яка допомагала імпортерам ухилятися від сплати податків
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Служба безпеки України викрила протиправну діяльність міжрегіональних транзитно-конвертаційних груп, які допомагали ухилитися від сплати податків імпортерам з півдня України, що займалися контрабандою. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
"Служба безпеки України задокументувала протиправну діяльність міжрегіональних транзитно-конвертаційних груп, які надавали послуги з ухилення від сплати податків імпортерам з півдня України, причетним до контрабандних схем", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що організатори використовували схему штучного створення технічного імпортного податкового кредиту. Вони також укладали нетипові експортні угоди за договорами комісії з суб’єктами господарювання з подальшою поставкою продукції за кордон. Це дає зловмисникам можливість сформувати від'ємне значення податкового кредиту та зменшити податкове навантаження. Протиправна схема дозволяє подавати неправомірні заявки для бюджетного відшкодування ПДВ підприємствам з пільговим оподаткуванням.
"У ході слідчих дій за 32 адресами в Одеському регіоні за робочими та домашніми адресами фігурантів кримінального провадження правоохоронці вилучили майже 80 печаток підприємств, задіяних у схемі, та підприємств-нерезидентів", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, виявлено паспорти громадян іноземних держав, готівку, електронні носії інформації, що використовуються учасниками злочинної групи, великий обсяг фінансово-господарської документації щодо взаємовідносин підприємств реального сектору економіки із фіктивними підприємствами та "купівлі-продажу" штучного податкового кредиту незаконно сформованого від підприємств-імпортерів.
"Наразі на казначейських рахунках арештовано ліміти ПДВ на майже 600 мільйонів гривень. Триває досудове слідство", - повідомили в СБУ.
Нагадаємо, Служба безпеки України продовжує активну роботу з припинення незаконної діяльності окремих суб’єктів господарювання під “дахом” податкових органів. Зокрема, СБУ наклала арешти на рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість на суму близько 600 млн грн.