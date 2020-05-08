СБУ викрила злочинну групу, яка допомагала імпортерам ухилятися від сплати податків

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 166742 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 120240 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 110291 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 118063 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 138295 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 143605 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 228308 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217082 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187329 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176892 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−2°
2.6м/с
83%
Популярнi новини

У Дніпрі після ракетного удару кількість поранених зросла до шести - ДСНС

10 квітня, 17:09 • 11160 перегляди

На Житомирщині "шахед" влучив у п'ятиповерхівку: ймовірно, є жертви

10 квітня, 17:22 • 10717 перегляди

Посол США в Україні Бріджит Брінк планує піти у відставку - ЗМІ

10 квітня, 17:36 • 10752 перегляди

До Великодніх свят Укрзалізниця запустить додатковий рейс Київ-Луцьк-Київ

10 квітня, 17:38 • 11732 перегляди

Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку на Житомирщині: один загиблий, п’ятеро постраждалих

10 квітня, 18:01 • 26215 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 166742 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 166406 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 286111 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 308841 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 390631 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 53891 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 36947 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 51506 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 53179 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 128436 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

СБУ викрила злочинну групу, яка допомагала імпортерам ухилятися від сплати податків

Київ • УНН

 • 12143 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. Служба безпеки України викрила протиправну діяльність міжрегіональних транзитно-конвертаційних груп, які допомагали ухилитися від сплати податків імпортерам з півдня України, що займалися контрабандою. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

СБУ викрила злочинну групу, яка допомагала імпортерам ухилятися від сплати податків

"Служба безпеки України задокументувала протиправну діяльність міжрегіональних транзитно-конвертаційних груп, які надавали послуги з ухилення від сплати податків імпортерам з півдня України, причетним до контрабандних схем", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що організатори використовували схему штучного створення технічного імпортного податкового кредиту. Вони також укладали нетипові експортні угоди за договорами комісії з суб’єктами господарювання з подальшою поставкою продукції за кордон. Це дає зловмисникам можливість сформувати від'ємне значення податкового кредиту та зменшити податкове навантаження. Протиправна схема дозволяє подавати неправомірні заявки для бюджетного відшкодування ПДВ підприємствам з пільговим оподаткуванням.

"У ході слідчих дій за 32 адресами в Одеському регіоні за робочими та домашніми адресами фігурантів кримінального провадження правоохоронці вилучили майже 80 печаток підприємств, задіяних у схемі, та підприємств-нерезидентів", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, виявлено паспорти громадян іноземних держав, готівку, електронні носії інформації, що використовуються учасниками злочинної групи, великий обсяг фінансово-господарської документації щодо взаємовідносин підприємств реального сектору економіки із фіктивними підприємствами та "купівлі-продажу" штучного податкового кредиту незаконно сформованого від підприємств-імпортерів.

"Наразі на казначейських рахунках арештовано ліміти ПДВ на майже 600 мільйонів гривень. Триває досудове слідство", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, Служба безпеки України продовжує активну роботу з припинення незаконної діяльності окремих суб’єктів господарювання під “дахом” податкових органів. Зокрема, СБУ наклала арешти на рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість на суму близько 600 млн грн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$63.00
Bitcoin
$80,435.30
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,226.19
Ethereum
$1,534.51