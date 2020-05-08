СБУ разоблачила преступную группу, которая помогала импортерам уклоняться от уплаты налогов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность межрегиональных транзитно-конвертационных групп, которые помогали уклониться от уплаты налогов импортерам с юга Украины, занимавшихся контрабандой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Служба безопасности Украины задокументировала противоправную деятельность межрегиональных транзитно-конвертационных групп, которые предоставляли услуги по уклонению от уплаты налогов импортерам с юга Украины, причастных к контрабандным схемам", - говорится в сообщении.
Установлено, что организаторы использовали схему искусственного создания технического импортного налогового кредита. Они также заключали нетипичные экспортные сделки по договорам комиссии с субъектами хозяйствования с последующей поставкой продукции за рубеж. Это дает злоумышленникам возможность сформировать отрицательное значение налогового кредита и уменьшить налоговую нагрузку. Противоправная схема позволяет подавать неправомерные заявки для бюджетного возмещения НДС предприятиям с льготным налогообложением.
"В ходе следственных действий по 32 адресам в Одесском регионе по рабочим и домашним адресам фигурантов уголовного производства правоохранители изъяли почти 80 печатей предприятий, задействованных в схеме, и предприятий-нерезидентов", - говорится в сообщении.
Кроме того, обнаружены паспорта граждан иностранных государств, наличные, электронные носители информации, используемые участниками преступной группы, большой объем финансово-хозяйственной документации о взаимоотношениях предприятий реального сектора экономики с фиктивными предприятиями и "купли-продажи" искусственного налогового кредита незаконно сформированного от предприятий-импортеров.
"Сейчас на казначейских счетах арестованы лимиты НДС на почти 600 миллионов гривен. Продолжается досудебное следствие", - сообщили в СБУ.
Напомним, Служба безопасности Украины продолжает активную работу по пресечению незаконной деятельности отдельных субъектов хозяйствования под "крышей" налоговых органов. В частности, СБУ наложила арест на счета плательщиков в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость на сумму около 600 млн грн.