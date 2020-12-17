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СБУ розслідує участь українських футболістів у матчах "збірної "ДНР"

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Служба безпеки України повідомила Українську асоціацію футболу про участь 9 громадян України у товариському матчі проти збірної так званої "Республіки Абхазія" 25 вересня 2020 року. Наразі комітет з етики та чесної гри УАФ розглядає дане звернення, вимагаючи пояснення від самих гравців. Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу, інформує УНН.

СБУ розслідує участь українських футболістів у матчах "збірної "ДНР"

"До УАФ звернулася Служба безпеки України та повідомила, що в ході здійснення оперативно-розшукової діяльності отримано інформацію про те, що громадяни України, які зареєстровані в Інформаційно-аналітичній базі УАФ, у складі збірної так званої "ДНР" брали участь у товариському матчі проти збірної так званої "Республіки Абхазія" 25 вересня 2020 року на стадіоні "Динамо" у місті Сухумі", - йдеться у повідомленні Асоціації.

Зазначається, що дане звернення перебуває на розгляді комітету з етики та чесної гри УАФ, у зв’язку із чим буде проведено перевірку щодо можливих порушень кодексу етики та чесної гри УАФ футболістами у частині завдання шкоди іміджу українського футболу.

Із метою забезпечення стандартів мінімальної процедури у справі, УАФ пропонує надати письмові пояснення щодо їхньої участі у згаданому матчі таким особам:

  • Гарненку Станіславу Андрійовичу, 1987 р.н.;
  • Федотову Євгену Олександровичу, 1987 р.н.;
  • Пархоменку Артему Олександровичу, 2000 р.н.;
  • Охмату Євгену Ігоровичу, 1987 р.н.;
  • Томазову Савелію Сергійовичу, 1998 р.н.;
  • Махну Ярославу Миколайовичу, 1993 р.н.;
  • Лагоді Андрію Олеговичу, 2002 р.н.;
  • Бессалову Артему Леонідовичу, 1983 р.н.;
  • Фролову Владиславу Володимировичу, 1988 р.н.

"Письмові пояснення пропонується надіслати у строк до 28 грудня 2020 року включно на електронну адресу: [email protected]", - підкреслили в УАФ.

Додамо, що інформація про вищезгаданий матч є на сайті “Футбольного союзу "ДНР”.

Також зазначимо, що найвідомішим серед гравців є 37-річний Артем Бессалов, який на професійному рівні виступав за донецький "Металург", кам'янську "Сталь", харківський "Геліос", черкаський "Дніпро", "Миколаїв", "Полтаву", "Кристал" і "Черкаський Дніпро".

Нагадаємо, УНН повідомляв, що УЄФА відкрив справу через прапор "ДНР" на стадіоні італійської "Роми".

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