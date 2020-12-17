СБУ розслідує участь українських футболістів у матчах "збірної "ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Служба безпеки України повідомила Українську асоціацію футболу про участь 9 громадян України у товариському матчі проти збірної так званої "Республіки Абхазія" 25 вересня 2020 року. Наразі комітет з етики та чесної гри УАФ розглядає дане звернення, вимагаючи пояснення від самих гравців. Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу, інформує УНН.
"До УАФ звернулася Служба безпеки України та повідомила, що в ході здійснення оперативно-розшукової діяльності отримано інформацію про те, що громадяни України, які зареєстровані в Інформаційно-аналітичній базі УАФ, у складі збірної так званої "ДНР" брали участь у товариському матчі проти збірної так званої "Республіки Абхазія" 25 вересня 2020 року на стадіоні "Динамо" у місті Сухумі", - йдеться у повідомленні Асоціації.
Зазначається, що дане звернення перебуває на розгляді комітету з етики та чесної гри УАФ, у зв’язку із чим буде проведено перевірку щодо можливих порушень кодексу етики та чесної гри УАФ футболістами у частині завдання шкоди іміджу українського футболу.
Із метою забезпечення стандартів мінімальної процедури у справі, УАФ пропонує надати письмові пояснення щодо їхньої участі у згаданому матчі таким особам:
-
- Гарненку Станіславу Андрійовичу, 1987 р.н.;
-
- Федотову Євгену Олександровичу, 1987 р.н.;
-
- Пархоменку Артему Олександровичу, 2000 р.н.;
-
- Охмату Євгену Ігоровичу, 1987 р.н.;
-
- Томазову Савелію Сергійовичу, 1998 р.н.;
-
- Махну Ярославу Миколайовичу, 1993 р.н.;
-
- Лагоді Андрію Олеговичу, 2002 р.н.;
-
- Бессалову Артему Леонідовичу, 1983 р.н.;
-
- Фролову Владиславу Володимировичу, 1988 р.н.
-
"Письмові пояснення пропонується надіслати у строк до 28 грудня 2020 року включно на електронну адресу: [email protected]", - підкреслили в УАФ.
Додамо, що інформація про вищезгаданий матч є на сайті “Футбольного союзу "ДНР”.
Також зазначимо, що найвідомішим серед гравців є 37-річний Артем Бессалов, який на професійному рівні виступав за донецький "Металург", кам'янську "Сталь", харківський "Геліос", черкаський "Дніпро", "Миколаїв", "Полтаву", "Кристал" і "Черкаський Дніпро".
Нагадаємо, УНН повідомляв, що УЄФА відкрив справу через прапор "ДНР" на стадіоні італійської "Роми".