УЄФА відкрив справу через прапор "ДНР" на стадіоні ФК "Рома"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Інспектор із дисциплінарних та етичних питань УЄФА розпочав провадження проти римського ФК “Рома” за появу на трибунах стадіону команди символіки так званої “ДНР”. Про це інформує Федерація футболу України, передає УНН.

Про відповідне провадження сказано в офіційному листі, який надійшов з УЄФА президенту Федерації футболу України Андрію Павелко.

“Федерація футболу України вдячна УЄФА за оперативну реакцію та початок провадження щодо появи на трибунах забороненої символіки проросійських терористичних угруповань, які воюють проти України на Донбасі. Спільно ми повинні зробити все можливе, щоб подібні інциденти не повторювалися на матчах, які проходять під егідою ФФУ, УЄФА та ФІФА. Також ми сподіваємося, що найближчим часом подібна символіка буде офіційно заборонена FARE. Ми не дозволимо використовувати футбол для пропаганди тероризму, екстремізму чи дискримінації”, — підкреслив Павелко.

Також у листі зазначено, що Дисциплінарний комітет УЄФА розгляне дане питання 31 травня.

Зауважимо, що звернення з проханням відкрити дисциплінарне провадження за фактом демонстрації прапора так званої “ДНР” під час матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів “Рома” — “Шахтар”, який відбувся в Римі 13 березня 2018 року, ФФУ надіслала УЄФА 16 березня.

Як повідомляв УНН, Федерація футболу України надіслала звернення до FARE (Football Against Racism in Europe, організації, яка бореться з проявами расизму та ксенофобії в європейському футболі) із проханням додати до переліку забороненої для демонстрації на футбольних матчах символіки так званих “ДНР” та “ЛНР”.

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