СБУ расследует участие украинских футболистов в матчах "сборной "ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Служба безопасности Украины сообщила Украинскую ассоциацию футбола об участии 9 граждан Украины в товарищеском матче против сборной так называемой "Республики Абхазия" 25 сентября 2020 года. Сейчас комитет по этике и честной игры УАФ рассматривает данное обращение, требуя объяснения от самих игроков. Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола, информирует УНН.
"К УАФ обратилась Служба безопасности Украины и сообщила, что в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности получена информация о том, что граждане Украины, которые зарегистрированы в Информационно-аналитической базе УАФ, в составе сборной так называемой "ДНР" принимали участие в товарищеском матче против сборной так называемой "Республики Абхазия" 25 сентября 2020 года на стадионе "Динамо" в городе Сухуми", - говорится в сообщении Ассоциации.
Отмечается, что данное обращение находится на рассмотрении комитета по этике и честной игры УАФ, в связи с чем будет проведена проверка возможных нарушений кодекса этики и честной игры УАФ футболистами в части причинения вреда имиджу украинского футбола.
С целью обеспечения стандартов минимальной процедуры в деле, УАФ предлагает предоставить письменные объяснения относительно их участия в упомянутом матче следующим лицам:
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- Гарненко Станиславу Андреевичу, 1987 г.р .;
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- Федотову Евгению Александровичу, 1987 г.р .;
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- Пархоменко Артему Александровичу, 2000 г.р .;
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- Охматову Евгению Игоревичу, 1987 г.р .;
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- Томазову Савелию Сергеевич, 1998 г.р .;
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- Махно Ярославу Николаевичу, 1993 г.р .;
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- Лагоде Андрею Олегович, 2002 г.р.;
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- Бессалову Артему Леонидович, 1983 г.р.;
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- Фролову Владиславу Владимировичу, 1988 г.р.
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"Письменные объяснения предлагается прислать в срок до 28 декабря 2020 года включительно на электронный адрес: [email protected]", - подчеркнули в УАФ.
Добавим, что информация о вышеупомянутом матче есть на сайте "Футбольного союза "ДНР".
Также отметим, что самым известным среди игроков является 37-летний Артем Бессалов, который на профессиональном уровне виступал за донецкий "Металлург", каменскую "Сталь", харьковский "Гелиос", черкасский "Днепр", "Николаев", "Полтаву", "Кристалл" и "Черкасский Днепр".
Напомним, УНН сообщал, что УЕФА открыла дело за флаг "ДНР" на стадионе итальянской "Ромы".