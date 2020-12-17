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СБУ расследует участие украинских футболистов в матчах "сборной "ДНР"

Киев • УНН

 • 21397 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Служба безопасности Украины сообщила Украинскую ассоциацию футбола об участии 9 граждан Украины в товарищеском матче против сборной так называемой "Республики Абхазия" 25 сентября 2020 года. Сейчас комитет по этике и честной игры УАФ рассматривает данное обращение, требуя объяснения от самих игроков. Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола, информирует УНН.

СБУ расследует участие украинских футболистов в матчах "сборной "ДНР"

"К УАФ обратилась Служба безопасности Украины и сообщила, что в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности получена информация о том, что граждане Украины, которые зарегистрированы в Информационно-аналитической базе УАФ, в составе сборной так называемой "ДНР" принимали участие в товарищеском матче против сборной так называемой "Республики Абхазия" 25 сентября 2020 года на стадионе "Динамо" в городе Сухуми", - говорится в сообщении Ассоциации.

Отмечается, что данное обращение находится на рассмотрении комитета по этике и честной игры УАФ, в связи с чем будет проведена проверка возможных нарушений кодекса этики и честной игры УАФ футболистами в части причинения вреда имиджу украинского футбола.

С целью обеспечения стандартов минимальной процедуры в деле, УАФ предлагает предоставить письменные объяснения относительно их участия в упомянутом матче следующим лицам:

  • Гарненко Станиславу Андреевичу, 1987 г.р .;
  • Федотову Евгению Александровичу, 1987 г.р .;
  • Пархоменко Артему Александровичу, 2000 г.р .;
  • Охматову Евгению Игоревичу, 1987 г.р .;
  • Томазову Савелию Сергеевич, 1998 г.р .;
  • Махно Ярославу Николаевичу, 1993 г.р .;
  • Лагоде Андрею Олегович, 2002 г.р.;
  • Бессалову Артему Леонидович, 1983 г.р.;
  • Фролову Владиславу Владимировичу, 1988 г.р.

"Письменные объяснения предлагается прислать в срок до 28 декабря 2020 года включительно на электронный адрес: [email protected]", - подчеркнули в УАФ.

Добавим, что информация о вышеупомянутом матче есть на сайте "Футбольного союза "ДНР".

Также отметим, что самым известным среди игроков является 37-летний Артем Бессалов, который на профессиональном уровне виступал за донецкий "Металлург", каменскую "Сталь", харьковский "Гелиос", черкасский "Днепр", "Николаев", "Полтаву", "Кристалл" и "Черкасский Днепр".

Напомним, УНН сообщал, что УЕФА открыла дело за флаг "ДНР" на стадионе итальянской "Ромы".

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