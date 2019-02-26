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СБУ: російські спецслужби задумали порушити роботу реєстру виборців

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Служба безпеки України викрила наміри спецслужб РФ блокувати роботу систем, задіяних для забезпечення проведення виборів. Йдеться про вплив на Державний реєстр виборців, а також окремі ланки Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори". Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр СБУ.

"У Дніпрі співробітники СБ України викрили спроби російських спецслужб отримати дані про мережі зв’язку, які забезпечують проведення виборів Президента України", - повідомили у спецслужбі.

За даними СБУ, житель Дніпра створив та адміністрував групу у забороненій російській соцмережі, де поширював фейкові новини та інші деструктивні матеріали, серед яких "були публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України". "До адміністрування групи причетні мешканці РФ, а кількість її учасників була штучно збільшена для створення ілюзії масштабного супротиву державній системі", - вказали у спецслужбі.

СБУ також встановила, що інтернет-провокатор, який є працівником підрядної організації у телеком-галузі, вів електронне листування з жителем Росії. "Росіянин цікавився і збирав дані про мережі стратегічно важливих операторів зв’язку, місцезнаходження телекомунікаційних вузлів та про періоди часу, що необхідні на відновлення їх після пошкоджень", - додали у спецслужбі.

"За задумом спецслужб РФ, масові пошкодження кабельних ліній та обладнання певних операторів зв’язку призведуть до порушення сталого функціонування підрозділів ведення Державного реєстру виборців, а також заблокують роботу окремих ланок Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори", яка на даний час розгортається", - заявили у СБУ.

Наразі під процесуальним керівництвом прокуратури триває досудове розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 110 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у СБУ розібрали на фази гібридні дії Росії щодо України.

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