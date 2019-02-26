СБУ: российские спецслужбы задумали нарушить работу реестра избирателей
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила намерения спецслужб РФ блокировать работу систем, задействованных для обеспечения проведения выборов. Речь идет о влиянии на Государственный реестр избирателей, а также отдельные звенья Единой информационно-аналитической системы "Выборы". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"В Днепре сотрудники СБ Украины разоблачили попытки российских спецслужб получить данные о сети связи, обеспечивающих проведение выборов Президента Украины", - сообщили в спецслужбе.
По данным СБУ, житель Днепра создал и администрировал группу в запрещенной российской соцсети, где распространял фейковые новости и другие деструктивные материалы, среди которых "были публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины". "К администрированию группы причастны жители РФ, а количество ее участников было искусственно увеличено для создания иллюзии масштабного сопротивления государственной системе", - указали в спецслужбе.
СБУ также установила, что интернет-провокатор, который является работником подрядной организации в телеком-отрасли, вел электронную переписку с жителем России. "Россиянин интересовался и собирал данные о сети стратегически важных операторов связи, местонахождении телекоммуникационных узлов и о периодах времени, которые необходимы для восстановления их после повреждений", - добавили в спецслужбе.
"По замыслу спецслужб РФ, массовые повреждения кабельных линий и оборудования определенных операторов связи приведут к нарушению устойчивого функционирования подразделений ведения Государственного реестра избирателей, а также заблокируют работу отдельных звеньев Единой информационно-аналитической системы "Выборы", которая в настоящее время разворачивается", - заявили в СБУ.
Сейчас под процессуальным руководством прокуратуры продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, начатого по ст. 110 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в СБУ разобрали на фазы гибридные действия России в отношении Украины.