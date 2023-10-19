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СБУ: російська православна церква створює ПВК для війни в Україні

Київ • УНН

 • 245562 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Служба безпеки викрила керівництво російської православної церкви на створенні власних приватних військових компаній на території рф, які займаються вербуванням та бойовою підготовкою найманців для війни проти України. Про це повідомляє СБУ, пише УНН.

СБУ: російська православна церква створює ПВК для війни в Україні

Деталі

Задокументовано, що одна з таких приватних військових компаній під назвою «Андріївський хрест» діє на базі Кронштадтського Морського Собору у санкт-петербурзі.

Цитата

«У стінах релігійної установи її представники вербують парафіян для подальшого включення до складу окупаційних угруповань рф, які задіяні на передовій. Під час відбору потенційних «кандидатів» перевагу надають чоловікам, які вже проходили службу у лавах військових підрозділів країни-агресора і мають бойовий «досвід»,  - йдеться у повідомленні.

Після зарахування найманців до лав ПВК московської церкви, вони проходять курс військово-тактичної та вогневої підготовки під керівництвом інструкторів з російських спецслужб. Для маскування бойових тренувань їхні організатори проводять підготовку «рекрутів» виключно у стінах собору, а також на спеціальних полігонах рф.

Співробітниками СБУ встановлено, що фінансування таких ПВК здійснюють представники фінансово-промислових груп країни-агресора, наближених до очільника кремля. Гроші надходять на рахунки РПЦ у вигляді благодійних внесків та пожертв на «будівництво» храмів.

На підставі задокументованих фактів, проводяться комплексні заходи для встановлення всіх обставин викритих злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо

З початку повномасштабної агресії рф за матеріалами СБУ розпочато 68 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ (МП), з яких 16 – митрополити церкви. Серед викритих злочинів – 20 фактів держзради, колабораціонізму та пособництва країні-агресору.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Священник УПЦ МП у Херсоні торгував російською зброєю - СБУ

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