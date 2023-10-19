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СБУ: русская православная церковь создает ЧВК для войны в Украине

Киев • УНН

 • 245562 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Служба безопасности разоблачила руководство русской православной церкви на создании собственных частных военных компаний на территории рф, которые занимаются вербовкой и боевой подготовкой наемников для войны против Украины. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.

СБУ: русская православная церковь создает ЧВК для войны в Украине

Детали

Задокументировано, что одна из таких частных военных компаний под названием «Андреевский крест» действует на базе Кронштадтского Морского Собора в санкт-петербурге.

Цитата

«В стенах религиозного учреждения его представители вербуют прихожан для дальнейшего включения в состав оккупационных группировок рф, задействованных на передовой. При отборе потенциальных «кандидатов» предпочтение отдается мужчинам, которые уже проходили службу в рядах военных подразделений страны-агрессора и имеют боевой «опыт»,  - говорится в сообщении.

После зачисления наемников в ряды ЧВК московской церкви, они проходят курс военно-тактической и огневой подготовки под руководством инструкторов из российских спецслужб. Для маскировки боевых тренировок их организаторы проводят подготовку «рекрутов» исключительно в стенах собора, а также на специальных полигонах рф.

Сотрудниками СБУ установлено, что финансирование таких ЧВК осуществляют представители финансово-промышленных групп страны-агрессора, приближенных к главе Кремля. Деньги поступают на счета РПЦ в виде благотворительных взносов и пожертвований на «строительство» храмов.

На основании задокументированных фактов, проводятся комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств разоблаченных преступлений и привлечения виновных к ответственности.

Напомним

С начала полномасштабной агрессии рф по материалам СБУ начато 68 уголовных производств в отношении представителей УПЦ (МП), из которых 16 – митрополиты церкви. Среди разоблаченных преступлений – 20 фактов госизмены, коллаборационизма и пособничества стране-агрессору.

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