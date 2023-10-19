СБУ: русская православная церковь создает ЧВК для войны в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Служба безопасности разоблачила руководство русской православной церкви на создании собственных частных военных компаний на территории рф, которые занимаются вербовкой и боевой подготовкой наемников для войны против Украины. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.
Детали
Задокументировано, что одна из таких частных военных компаний под названием «Андреевский крест» действует на базе Кронштадтского Морского Собора в санкт-петербурге.
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«В стенах религиозного учреждения его представители вербуют прихожан для дальнейшего включения в состав оккупационных группировок рф, задействованных на передовой. При отборе потенциальных «кандидатов» предпочтение отдается мужчинам, которые уже проходили службу в рядах военных подразделений страны-агрессора и имеют боевой «опыт», - говорится в сообщении.
После зачисления наемников в ряды ЧВК московской церкви, они проходят курс военно-тактической и огневой подготовки под руководством инструкторов из российских спецслужб. Для маскировки боевых тренировок их организаторы проводят подготовку «рекрутов» исключительно в стенах собора, а также на специальных полигонах рф.
Сотрудниками СБУ установлено, что финансирование таких ЧВК осуществляют представители финансово-промышленных групп страны-агрессора, приближенных к главе Кремля. Деньги поступают на счета РПЦ в виде благотворительных взносов и пожертвований на «строительство» храмов.
На основании задокументированных фактов, проводятся комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств разоблаченных преступлений и привлечения виновных к ответственности.
Напомним
С начала полномасштабной агрессии рф по материалам СБУ начато 68 уголовных производств в отношении представителей УПЦ (МП), из которых 16 – митрополиты церкви. Среди разоблаченных преступлений – 20 фактов госизмены, коллаборационизма и пособничества стране-агрессору.
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