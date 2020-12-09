СБУ провокує “воєнний” конфлікт України з Пакистаном - Матіос

Він зауважив, що в пошуках “держзради” в “Укроборонпромі” слідчі СБУ повинні будуть допитувати і пакистанський генералітет, оскільки саме на їх недружні дії щодо України вони посилаються у своїх заявах.

“Обезличене персональною відповідальністю СБУ у своїх заявах посилається на серпневий текст сайту ЦЕНЗОР.НЕТ, а останній , у свою чергу, на службову записку представництва „Укрспецекспорта“ у Пакистані, де вказано, що умови тендерів військові ГУ Сухопутних військ Пакистану умисно змінювали під впливом недругів України.

Отже, цілком логічно випливає тема- після обшуків і пошуку силами цілої Альфи СБУ зради в УСЕ, геній 4 управління ДКР СБ має з пристрастю і на фарсі обов’язково та невідкладно допитати генералітет збройних сил Пакістану! І то негайно”, — зазначив Матіос.

Він додає, що “Верховному”, маючи на увазі Президента Володимира Зеленського, лише “пакистанських війн” не вистачало.

Нагадаємо, 3 грудня СБУ провело обшуки в “Укроборонпромі” в рамках розслідування кримінального провадження за фактом ймовірної “держзради” з боку службових осіб та компанії-агента, які цього року виграли лише 3 з 6 тендерів Пакистану на постачання військової техніки, але відмовилися від підписання через зміну умов контрактів. Кошти від незіграних тендерів повернулися у бюджет Пакистану. На сайті СБУ зазначено, що епізод кримінального провадження вони зареєстрували на підставі інформації ЗМІ від серпня поточного року.

Як пояснили в ДК “Укрспецекспорті”, пакистанська сторона декілька разів змінювала тендерні вимоги та умови контракту, зокрема форму оплати з Україною, через що вони стали невигідними і створювали небезпечний прецедент . При цьому в ДК “Укрспецекспорт” наголошують, що жодних збитків державі нанесено не було, оскільки у листопаді Україна і Пакистан порозумілися і вирішили ці ж самі тендери зі збереженими бюджетами зіграти у наступному році, але вже на кращих умовах для України.