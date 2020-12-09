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СБУ провоцирует "военный" конфликт Украины с Пакистаном - Матиос

СБУ провоцирует "военный" конфликт Украины с Пакистаном - Матиос

Киев  •  УНН

 • 14562 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Бывший Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что Служба безопасности Украины провоцирует конфликт с Пакистаном в сфере военно-технического сотрудничества. Об этом он написал в своем Telegram, передает УНН.

Он отметил, что в поисках "госизмены" в "Укроборонпроме" следователи СБУ должны будут допрашивать и пакистанский генералитет, поскольку именно на их недружественные действия в отношении Украины они ссылаются в своих заявлениях.

"Обезличенно персональной ответственностью СБУ в своих заявлениях ссылается на августовский текст сайта Цензор.НЕТ, а последний, в свою очередь, на служебную записку представительства "Укрспецэкспорта" в Пакистане, где указано, что условия тендеров военные ГУ Сухопутных войск Пакистана умышленно меняли под влиянием недругов Украины.

Так что вполне логично следует тема - после обысков и поиска силами целой Альфы СБУ измены в УСЕ, гений 4 управления ОКР ВБ должен с пристрастием и на фарси обязательно и безотлагательно допросить генералитет вооруженных сил Пакистана! И немедленно", - отметил Матиос.

Он добавляет, что "Верховному", имея в виду Президента Владимира Зеленского, только "пакистанских войн" не хватало.

Напомним, 3 декабря СБУ провело обыски в "Укроборонпроме" в рамках расследования уголовного производства по факту возможной "госизмены" со стороны должностных лиц и компании-агента, которые в этом году выиграли только 3 из 6 тендеров Пакистана на поставку военной техники, но отказались от подписания из-за изменения условий контрактов. Средства от несыгранных тендеров вернулись в бюджет Пакистана. На сайте СБУ указано, что эпизод уголовного производства они зарегистрировали на основании информации СМИ с августа текущего года.

Как пояснили в ГК "Укрспецэкспорт", пакистанская сторона несколько раз меняла тендерные требования и условия контракта, в частности форму оплаты с Украиной, из-за чего они стали невыгодными и создавали опасный прецедент. При этом в ГК "Укрспецэкспорт" отмечают, что никаких убытков государству нанесено не было, поскольку в ноябре Украина и Пакистан нашли общий язык и решили эти же тендеры с сохранившимися бюджетами сыграть в следующем году, но уже на лучших условиях для Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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